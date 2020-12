Expo Dubai: un grande regista racconterà l'Italia

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Sarà un regista italiano vincitore dei più importanti premi internazionali del cinema a raccontare l'Italia a Expo 2020 Dubai, selezionato da una Giuria composta da noti esperti sui temi della narrazione, della comunicazione multimediale e dell'allestimento scenografico. Il regista - si legge in una nota - attraverserà con la sua troupe le Regioni che hanno aderito al progetto di partecipazione dell'Italia alla prossima Esposizione Universale, intitolato "La Bellezza unisce le Persone", dirigendo le riprese dei territori italiani che saranno proiettate nel Padiglione Italia per l'intera durata di Expo 2020 Dubai, dal primo Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022.

Per la selezione del regista, con una procedura pubblica riservata ai vincitori del premio Oscar o del Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia, è stata nominata una giuria presieduta dallo scrittore Sandro Veronesi, vincitore da ultimo del Premio Strega 2020, e composta da: Gilda Bojardi, direttore della rivista "Interni" e Compasso d'Oro alla carriera, in considerazione della sua pluriennale esperienza maturata in materia di allestimenti ed arredi; Cecilia Valmarana, vice direttore Rai Gold, in considerazione della sua pluriennale esperienza in materia di media e comunicazione; l'architetto Roberto Malfatto, in considerazione della pluriennale esperienza maturata in materia di pre e post produzione di filmati; il direttore artistico del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai Davide Rampello, in considerazione della sua pluriennale esperienza maturata in materia di curatore artistico per grandi eventi nazionali ed internazionali. L'avvocato Matteo Masi ha assunto le funzioni di segretario di Commissione.

Il regista prescelto dalla Commissione inizierà il suo viaggio nelle Regioni d'Italia all'inizio del 2021. Le riprese dei territori italiani proseguiranno fino all'inizio dell'Esposizione Universale. (ANSA).