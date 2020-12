Borsa: Milano prosegue in positivo, scivola Pirelli

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivolano Pirelli (-3,8%), con i dati sul calo della domanda di pneumatici dei produttori di auto e autocarri, e Mps (-2,9%), dopo il cda sul piano strategico. Poco variato lo spread tra Btp e Bund a 113 punti base.

A Piazza Affari le banche proseguono in ordine sparso. in calo Fineco (-1,4%), Popolare Sondrio (-1,3%), Banco Bpm (-0,1%) mentre sono in rialzo Intesa (+0,9%), Bper (+0,4%) e Unicredit (+0,3%).

In ottima forma Tim (+1,6%), dopo la decisione di Enel (+0,4%) di cedere la quota di Open Fiber al fondo australiano Macquarie. Seduta in positivo anche per Inwit (+1,4%) e Amplifon (+1,5%). (ANSA).