Borsa: Milano gira in positivo, corre Tim (+2%)

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - La Borsa di Milano (+0,4%) gira in positivo dopo un avvio di seduta in terreno negativo. Corre Tim (+2,2%), alle prese con la Rete Unica e dopo la decisione di Enel (+0,7%) di cedere la quota di Open Fiber al fondo australiano Macquarie. Lo spread tra Btp e Bund è poco mosso a 112 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,56%.

In fondo al listino principale Pirelli (-1,6%). In ordine sparso le banche con Banco Bpm (-0,7%), Mps (-0,5%), dopo il piano strategico, Bper (-0,2%). In rialzo Unicredit e Intesa (+0,4%).

Seduta all'insegna del buonumore per Cnh (-1,5%), Inwit (+1,1%) e Nexi (+1%). Piatta Fca (+0,08%) mentre è in rialzo Mediaset (+0,6%). (ANSA).