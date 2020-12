Borsa: Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo ma senza particolari spunti, in attesa di Wall Street dove i future sono in rialzo. Sotto i riflettori restano le trattative in corso sulla Brexit e le nuove tensioni tra Usa e Cina. Resta alta l'attenzione sulla pandemia da Covid-19 in attesa dell'avvio delle vaccinazioni contro il coronavirus. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,2260 a Londra.

L'ìindice d'area stoxx 600 avanza dello 0,1%. In rialzo Londra e Milano (+0,2%), Parigi e Francoforte (+0,1%), in controtendenza Madrid (-0,5%). I listini sono sostenuti dalla farmaceutica (+0,5%), Tlc e tecnologici (+0,4%) mentre sono in calo l'energia (-0,4%) e le utility (-0,1%).

A Piazza Affari restano in forte calo Pirelli (-3,6%) e Mps (-3,4%). Male anche Fineco (-1,9%) e Atlantia (-1%). Le banche marciano in ordine sparso mentre è in ottima forma Tim (+1%), dopo la decisione di Enel (-0,1%) di cedere la quota di Open Fiber. (ANSA).