Borsa: Europa gira in rialzo, ottimismo su vaccinazioni

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Le Borse europee girano in positivo dopo un avvio fiacco. I listini del Vecchio continente sono sostenuti dalle Tlc (+0,6%) e dalla farmaceutica (+0,6%). Sui mercati sempre prevalere l'ottimismo in vista dell'avvio in tutta Europa della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Resta alta l'attenzione, invece, sui negoziati per la Brexit e sulle tensioni tra Usa e Cina. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è stabile a 1,2256 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,4%. In rialzo Londra (+0,6%), Parigi (+0,4%) e Francoforte (+0,5%) mentre è in controtendenza Madrid (-0,1%). In positivo il comparto delle auto (+0,7%) con Renault (+1,1%), Volkswagen e Peugeot (+0,2%).

A Parigi Vivendi sale dell'1,6% a 26,42 euro dopo la cessione a Tencent di un ulteriore 10% di Universal Music Group. In positivo anche Essilux che guadagna il 2,2% a 131,85 euro, con Francesco Milleri e Paul du Saillant nominati rispettivamente amministratore delegato e vice amministratore delegato. (ANSA).