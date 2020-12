Borsa: Europa apre in calo, si guarda a negoziati su Brexit

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i rialzi degli ultimi quattro giorni. Sotto i riflettori restano i negoziati tra il Regno Unito e la Ue sulla Brexit. Sullo sfondo le tensioni tra Usa e Cina mentre avanzano i timori su una nuova ondata di contagi da Covid-19. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,2257 a Londra.

Ad avvio di contrattazioni sono in rosso Parigi (-0,28%), Francoforte (-0,13%), Madrid (-0,48%), piatta Londra (+0,08%).

(ANSA).