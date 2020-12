Italia-Brasile: esperto, condividere agenda investimenti

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Il Brasile ha saputo trovare, con l'amministrazione Bolsonaro, un modello economico orientato alla modernizzazione e all'ingresso dei migliori investitori e qualificati imprenditori esteri, tra cui l'Italia potrebbe essere in prima linea, che vogliano puntare su di un ottimo bilanciamento tra stabilità Paese e remuneratività degli investimenti". Lo afferma Nunzio Bevilacqua giurista d'impresa ed esperto economico internazionale ospite a Brasilia al Planalto e per alcuni incontri istituzionali.

"Questo percorso di check delle opportunità per le aziende italiane in un Brasile, quello di oggi, completamente diverso rispetto a due anni fa, iniziato attraverso un costruttivo dialogo tra il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il Ministro degli Esteri Ernesto Araujo, dovrebbe proseguire attraverso un'individuazione delle effettive necessità imprenditoriali del Brasile per poi creare, da parte nostra, la migliore selezione del Made in Italy, partecipato pubblico e privato, rispondente ai programmi di sviluppo pluriennali brasiliani" Nell'incontro con Marcelo Sampaio Cunha Filho, Secretario Executivo del Ministero dell'Infrastruttura "vi è stata massima apertura, intesa non solo alle nuove realtà che si affacceranno ma anche implementazione di chi già presente sul territorio, per la nota vicinanza all'Italia ma anche per la professionalità e ottima reputazione di cui godono le aziende italiane nel settore delle infrastrutture, le quali oggi, è importante ripeterlo, dovranno essere, nella visione di modernizzazione del Paese, innovative, tecnologiche e a basso impatto ambientale; disponibilità ad una condivisione, da subito, anche di una agenda con l'Italia dei progetti infrastrutturali ritenuti prioritari su breve e medio-lungo termine" (ANSA).