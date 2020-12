Inps:in 11 mesi cig supera 4 mld ore,3,7 per emergenza Covid

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Nei primi 11 mesi dell'anno l'Inps ha autorizzato alle aziende italiane nel complesso oltre quattro miliardi di ore tra cassa integrazione e assegni di solidarietà, 3,7 miliardi delle quali con causale Covid 19. Lo fa sapere l'Inps nel suo Osservatorio sulla cassa integrazione sottolineando che con 4,022 miliardi di ore autorizzate tra gennaio e novembre si ha un aumento del 1356% sull'intero 2019 quando furono 276 milioni.

Tra il 1 aprile e il 30 novembre le ore autorizzate per l'emergenza sanitaria sono state 3.760,5 milioni di cui: 1.799,2 milioni di cig ordinaria, 1.233 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 728,3 milioni di cig in deroga.

Nel mese di novembre 2020 sono state autorizzate 372,4 milioni di ore di cassa integrazione e solidarietà con un aumento del 12,8% rispetto alle ore autorizzate a ottobre 2020.

Nell'intero 2019 erano state autorizzate 276 milioni di ore di cassa. (ANSA).