Inps: a ottobre 249.630 richieste disoccupazione, -18,5%

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - L'Inps ha ricevuto a ottobre 249.630 richieste di disoccupazione con un calo del 18,5% rispetto allo stesso mese del 2019. Nei primi 10 mesi dell'anno l'Istituto ha ricevuto 1.711.207 domande per l'indennità di disoccupazione (1,684.955 per la Naspi, 26.252 per la Discoll) con un aumento dello 0,1% sullo stesso periodo del 2019. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione. (ANSA).