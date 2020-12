Borsa: Milano tiene (+0,1%) con utility, corre Pirelli

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Tiene Piazza Affari (+0,1%), mentre il Pase attende di conoscere le misure per contenere il Covid 19 durante le feste di fine anno e il governo ottiene il ritorno a casa dei pescatori liberati in Libia. Guadagnano le utility, da Hera (+1,8%) a A2a (+1,4%9, core Pirelli (+3,9%). Bene Unipol tra le assicurazioni (+1,2%) e Moncler (+1%) nel lusso. Qualche rialzo per Fca (+0,5%) , meno peggio della media europea per le immatricolazioni di novembre. Deboli le banche con Unicredit e Intesa sulla parità e scarsi rialzi per Banco Bpm (+0,2%). Giù Mps (-0,6%) nel giorno del cda chiamato ad approvare il piano strategico e Mediobanca (-0,9%). Poco convinti i petroliferi, con guadagni per Tenaris (+0,4%) e Saipem (+0,2%) e Eni in perdita (-0,5%).

Pesante Fincantieri (-6,5%) con l'ipotesi di aumento di capitale. Male Mediaset (-1,6%), con in ballo il capitolo Vivendi, piatta a Parigi (+0,5%). (ANSA).