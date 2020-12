Borsa: Milano debole (+0,1%) con banche, tonfo Fincantieri

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Seduta debole (+0,1%) per Piazza Affari, mentre l'Italia si prepara alla stretta di fine anno per le misure di contrasto al Covid 19. Positive le utility, da A2a (+2%) a Hera (+1,9%) e bene Unipol (+1,3%) tra gli assicurativi.

Sprint di Pirelli (+4,6%), che rimbalza dai giorni precedenti.

Pesante Tim (-3,1%), con aperta la vicenda rete unica, punto all'ordine del giorno del cda di Enel (0,1%). Male Atlantia (-1,9%), col dossier Autostrade aperto. Titolo peggiore in assoluto Fincantieri (-6,2%) con l'ipotesi di aumento di capitale. In rosso Stm tra i semiconduttori, Mediobanca (-1,1%) e Poste (-1%). Bene Fca (+0,6%), meno peggio rispetto alla media europea nel calo di immatricolazioni a novembre.

Spread chiuso stabile a 111, ma le banche non hanno brillato.

Bene Bper (+0,6%), Fineco e Banco Bpm (+0,4%), piatta Intesa (+0,07%) e debole Unicredit (-0,1%), ancora di più Mps (-0,3%) nel giorno del cda sul piano strategico. Petroliferi incerti con guadagni per Tenaris (+0,9%) e Saipem (+0,4%), non per Eni (-0,5%), con il greggio in rialzo a sera (wti +0,5%) a 48 dollari al barile. In perdita Mediaset (-1,3%), con in ballo il capitolo Vivendi, in positivo a Parigi (+0,4%). (ANSA).