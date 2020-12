Borsa: Europa in rialzo con avvio positivo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Guadagnano le principali Borse europee, con l'avvio in rialzo di Wall Street, il giorno dopo che la Fed non ha toccato i tassi e mentre negli Usa le richieste di sussidi di disoccupazione salgono più del previsto.

Con tutti i Paesi impegnati a contrastare la pandemia da Covid 19, la migliore è Francoforte (+0,8%), seguita da Parigi (+0,4%), dove il premier Macron è risultato positivo al coronavirus, e Madrid (+0,1%), mentre è negativa Londra (-0,1%) col negoziato sulla Brexit ancora incerto e l'ultimatum del Parlamento europeo per un accordo entro domenica. Bene Milano (+0,4%). Sensibile l'oro (+0,8%) a 1.890 dollari l'oncia.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,4%. Bene le banche, a partire da Bankinter (+2,7%) a Barclays (+2,3%), con eccezioni nel Nordeuropa. Auto in ordine sparso, coi dati delle immatricolazioni in forte calo a novembre. Tengono Renault (+0,5%) e Fca (+0,4%), mentre rimbalza in negativo Volkswagen (-0,8%). Indecisi i farmaceutici, con guadagni per alcuni, come Novartis (+1,5%) e H Lundbeck (+1%) e perdite per altri, come Hikma (-1,4%), Orion (-1,1%) e AstraZeneca (-1%). Petroliferi a più velocità, con rialzi per Aker (+1,9%) e Omv (+1,1%) e ribassi per Repsol (-4,2%9 e Polski Koncern (-1,4%), col greggio che sale (wti +0,9%) a 48,3 dollari al barile. Non soffre Kering a Parigi (+2,6%), indagata per evasione fiscale. Perde Prosieben a Francoforte (-1%), il giorno dopo che Mediaset annuncia di poter aumentare la propria quita nella tv tedesca. Indifferente il titolo di Credit Suisse (+0,5%) alle accuse di riciclaggio. (ANSA).