Borsa: Europa in cauto rialzo, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Borse europee in gran parte in positivo, anche se caute, dopo che la Fed ha lasciato i tassi invariati ma soprattutto confermato la politica di stimoli finché sarà necessario. I mercati guardano poi al Covid e alla distribuzione del vaccino. Ma sotto la lente c'è anche la Brexit con le trattative tra Bruxelles e Londra per scongiurare il no deal.

Lo Stoxx 600, l'indice d'area, guadagna mezzo punto con investimenti immobiliari e informatica tra i migliori. Tra le singole Piazze Francoforte resta la migliore con il Dax a +0,76%, Parigi (+0,26%) e Milano (Ftse Mib +0,29%) sono più indietro. Mentre è sotto la parità Londra (-0,09%) in attesa delle decisioni della Boe. Lo spread tra btp e bund sale a 111 punti base. Sul fronte dei cambi l'euro è stabile sul dollaro a 1,2229. Quanto al petrolio conferma il rialzo con il wti sopra 48 dollari al barile. A Piazza Affari da registrare l'evidenza di Pirelli (-3,6%) mentre Fincantieri lascia sul terreno il 6% sui rumors di un aumento che potrebbe essere approvato il prossimo anno. (ANSA).