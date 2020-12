Borsa: debole l' Europa, negativa Londra (-0,1%), male banche

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Deboli le principali Borse europee verso fine seduta, meno ottimiste di Wall Street, mentre i Paesi organizzano le misure di contrasto al Covid 19 per le feste di fine anno e proseguono incerti i negoziati sulla Brexit. La migliore resta Francoforte (+0,8%), seguita da Madrid (+0,1%), mentre è sulla parità Parigi (+0,07%) e negativa Londra (-0,1%).

Tiene Milano (+0,1%) L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,4%. Banche quasi tutte in rosso, prime le polacche e quelle del Nordeuropa, con eccezioni come Bank of Ireland (+2,5%) e Natwest (+1,3%). Giù i petroliferi, Repsol in testa (-4,7%), con eccezioni come Aker (+1,6%).

A più velocità i semiconduttori, con rialzi per Infineon (+1,5%) e perdite consistenti per ams (-4,7%). Discorso analogo per le auto, con crescite per Fca (+0,6%) e Peugeot (+0,4%) e cali per Volkswagen (-0,8%) e Renault (-0,7%), dopo i dati negativi delle immatricolazioni a novembre. Positivi molti farmaceutici, a partire da Novartis (+1,6%), negativi altri, come AstraZeneca (-1,5%). (ANSA).