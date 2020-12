Borsa: Asia positiva dopo Fed, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Borsa di Asia e Pacifico in rialzo con lo sguardo rivolto sempre al Covid e alla corsa al vaccino in diversi Paesi e all'indomani della decisione della Fed di lasciare i tassi fermi e andare avanti con l'acquisto di bond fino a quando sarà necessario. Avanzano più di altri Shanghai (+1,13%), Shenzhen (+0,93%) e Sydney (+1,16%). Più contenuta Tokyo (+0,18%). Hong Kong guadagna lo 0,39% e Seul è cedente (-0,05%).

L'Europa è attesa in rialzo così come lo sono i future su Wall Street. Tra i macro, nel Vecchio Continente da registrare il nuovo calo delle immatricolazioni, questa volta novembre.

Sotto la lente sempre la Brexit con le trattative tra Bruxelles e Londra per scongiurare il no deal. Da tenere sott'occhio le decisioni della Boe. Tra i dati anche i prezzi al consumo a livello d'eurozona Sul fronte societario da cerchiare in rosso il cda di Mps. In agenda poi dagli Stati Uniti, tra i principali dati, le concessioni edilizie, le richieste iniziali di disoccupazione e l'indice di produzione della Fed di Philadelphia. (ANSA).