Mef, nuovi requisiti e criteri per esponenti banche

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento su requisiti e criteri di idoneità per gli esponenti di banche e intermediari finanziari.

Lo comunica il Mef. Si tratta di "un importante tassello nel rafforzamento degli enti finanziari, attraverso una rigorosa selezione dei soggetti incaricati della loro guida", puntando a "rafforzare in modo significativo gli standard di idoneità" da un lato "elevando i requisiti già previsti dalla regolamentazione vigente, in secondo luogo introducendo ulteriori profili che rendono la nuova normativa più stringente".

"Con il decreto sui requisiti degli esponenti aziendali introduciamo una profonda riforma della disciplina, volta a rafforzare le modalità di selezione dei manager delle banche e degli intermediari finanziari. Requisiti e criteri di selezione più stringenti per valorizzare ulteriormente la competenza, la trasparenza e l'indipendenza di giudizio". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri (ANSA).