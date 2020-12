Leonardo: con Aeronautica a Decimomannu nuova scuola piloti

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Posa della prima pietra, oggi alla base di Decimomannu in Sardegna, per la nuova International Flight Training School, progetto che "nasce dalla collaborazione strategica tra l'Aeronautica Militare e Leonardo per la realizzazione di un centro di addestramento avanzato al volo che costituirà il riferimento internazionale nella formazione dei piloti militari a partire dalla fase avanzata dell'addestramento di quei piloti successivamente impiegati su velivoli caccia di ultima generazione" Per l'a.d. di Leonardo, Alessandro Profumo, sarà "in grado di soddisfare la crescente domanda dell'Aeronautica Militare e dei Paesi partner per la formazione dei propri piloti, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione sinergica tra forza armata e industria con importanti ricadute per il sistema Paese.

Abbiamo - dice - messo a fattor comune il consolidato know-how dell'Aeronautica Militare e l'eccellenza di Leonardo nell'ambito dei sistemi integrati per l'addestramento dei piloti militari ottimizzando il rapporto costo/efficacia per la formazione del pilota e rafforzando il posizionamento internazionale di Leonardo quale Training Service Provider". (ANSA).