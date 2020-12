Intesa Sanpaolo e Il Foglio per ripartire dalla cultura

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Prende il via il dibattito sul futuro della cultura in Italia con un incontro che si terrà alle Gallerie d'Italia di Milano organizzato da Il Foglio e da Intesa Sanpaolo. "Ripartiamo dall'arte e dalla cultura. Il nostro patrimonio per ricostruire" è il titolo del convegno in streaming domani alle 15 che sarà trasmesso sulla pagina Facebook de Il Foglio e sui siti di Intesa Sanpaolo e ANSA.

Si tratta di un momento di riflessione ad ampio raggio su come la cultura e l'arte siano elementi fondamentali della ripartenza dopo il lockdown. Ad aprire i lavori sarà il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli. Previsti gli interventi, parte in presenza e parte da remoto, degli Assessori alla Cultura di Regione Lombardia e Comune di Milano, e del direttore del settore Cultura di Intesa Sanpaolo, Michele Coppola.

Tra gli altri, interverranno il direttore generale Musei del Mibcat, Massimo Osanna, James Bradburne (Pinacotecadi Brera), Gabriele Finaldi (National Gallery di Londra), Martina Bagnoli (Gallerie Estensi di Modena), Ilaria Bonacossa (Artissima Torino), accanto ad alcuni architetti, con i quali si rifletterà sulla trasformazione digitale dei musei e sull'evoluzione di questi spazi. (ANSA).