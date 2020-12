Inps: commercianti con redditi lavoro inferiori dipendenti

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Nel 2019 i commercianti in Italia hanno avuto redditi medi da lavoro pari a 20.414 euro nell'anno a fronte dei 22.781 dei dipendenti privati. E' quanto emerge dall'Osservatorio sui lavoratori dipendenti e indipendenti pubblicato oggi dall'Inps secondo il quale i commercianti hanno dichiarato 40,194 miliardi di redditi per due milioni di lavoratori mentre i lavoratori dipendenti hanno dichiarato 350,846 miliardi di redditi per 15,4 milioni di lavoratori. I lavoratori pubblici hanno redditi medi molto più alti con 33.527 euro medi dichiarati all'anno all'Inps. (ANSA).