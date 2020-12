Imprese: a Icm Vicenza commessa per centro visitatori Cern

(ANSA) - VICENZA, 16 DIC - Icm spa di Vicenza, quale capofila della Ati con Cimolai di Pordenone, si è aggiudicata il contratto per la costruzione del nuovo centro visitatori del Cern di Ginevra, finanziato da Fca e firmato da Renzo Piano .

L'auditorium sarà dedicato a Sergio Marchionne. La commessa ha un valore di 54 milioni di euro, Si tratterà di un polo dedicato al mondo della fisica e in generale delle scienze, che sarà aperto a tutti gli appassionati di questi temi. Il progetto prevede laboratori, spazi espositivi, una foresta con più di 400 alberi, ma soprattutto un auditorium di 900 posti. Tra i 5 edifici, che il Gruppo Icm realizzerà, c'è anche la costruzione di una sala dedicata a Sergio Marchionne.: ciò rientra in una più ampia collaborazione tra il Cern e Fca. Dalla società guidata da John Elkann proviene la principale donazione, tramite Fca Foundation, di 45 milioni di franchi, circa 41 milioni di euro. I lavori del centro sono già partiti, ponendo come termine per il completamento dell'opera fine 2022. (ANSA).

