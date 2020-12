Guzzini si dimette da Confindustria Macerata

Domenico Guzzini si dimette dalla carica di presidente di Confindustria di Macerata, dopo la frase choc pronunciata l'altro ieri ("la gente è stanca e se qualcuno muore, pazienza) parlando della ricadute economiche della pandemia, per la quale si era scusato ieri e l'avvio di una procedura da parte di Confindustria Macerata. Le dimissioni saranno formalizzate in occasione del Consiglio direttivo di domani 17 dicembre. In lettera ai soci, il presidente di F.lli Guzzini dice di avere sbagliato: "mi dispiace anche per avere involontariamente coinvolto Confindustria.