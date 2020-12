Borsa:Milano chiude in rialzo ma ultima in Ue, pesano banche

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - La Borsa di Milano (+0,2%) migliora nel finale di seduta e chiude in rialzo, in ultima posizione tra i listini del Vecchio continente. Sui mercati torna l'ottimismo in attesa delle decisioni della Fed e con i Paesi che si preparano alle vaccinazioni contro il coronavirus. In Europa pensano le banche dopo le aperture della Bce sul pagamento dei dividendi. Chiude in calo lo spread tra Btp e Bund a 110 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,53%.

In fondo al listino principale di Piazza Affari Leonardo (-2,2%) e Prysmian (-1,9%). Male le banche con Intesa (-1,6%), Bper (-1,3%), Mps (-1,2%), alla vigilia del cda per il piano strategico, Unicredit (-1,1%) e Banco Bpm (-0,9%), dopo lo scontro con Cattolica (-1,5%) sulle joint-venture nella bancassicurazione Vera Vita e Vera Assicurazioni.

In terreno negativo anche Mediaset (-0,8%), in attesa delle decisioni del Tar sul ricorso di Vivendi (a Parigi +1,3%) sulla delibera del 18 aprile 2017 dell'Agcom. In rialzo Tim (+0,2%).

Sugli scudi Nexi (+2,7%) e Amplifon (+2,5%). Bene anche Recordati (+2,2%), Inwit (+2,1%), Unipol e Pirelli (+1,7%).

(ANSA).