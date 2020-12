Borsa:Europa contrastata dopo Wall Street, attesa Fed

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Borse europee contrastate dopo l'avvio in terreno positivo per Wall Street. Sui mercati c'è attesa per la Fed e la conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Resta alta l'attenzione anche per i negoziati sulla brexit mentre i Paesi europei si preparano alla campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,2190 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,6%. In rialzo Francoforte (+1,3%), Londra (+0,5%) mentre è in calo Milano (-0,2%). Piatte Parigi e Madrid (-0,03%). Nel Vecchio continente è debole il comparto dell'energia (-0,1%) mentre si mostra tonica la farmaceutica (+1,5%).

A Piazza Affari prosegue la corsa di Nexi (+2%) e Hera (+1,8%). In calo le banche con Intesa (-2,2%), Unicredit (-2%), Bper (-1,2%), Banco Bpm (-0,9%) e Mps (-1,3%), quest'ultima alla viglia del cda sul piano strategico. (ANSA).