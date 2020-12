Borsa: Milano migliora (+0,7%) con petroliferi e industria

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Migliora dopo un cauto inizio di seduta Piazza Affari (+0,7%). In forma i petroliferi, da Tenaris (+1,1%) a Saipem (+0,9%) e Eni (+0,8%), nonostante il greggio in leggero calo (wti -0,3%) a 47,4 dollari al barile.

Rimbalza Pirelli (+0,8%), dopo le perdite del giorno precedente.

Tra le banche bene Banco Bpm (+1,6%). Bene le auto con Fca (+1%), la giornata successiva a ipotesi di nuovi incentivi nel 2021, insieme a Exor (+1%). Nell'industria guadagna Leonardo (+1%) e si riprendono le utility, da Hera (+1,4%) a A2a (+1%).

Su Enel (+1,4%). Corre Unipol (+2,1%) tra le assicurazioni.

In ordine sparso le banche, con rialzi per Banco Bpm (+1,6%), annunciato l'esercizio del diritto di opzione sulle jv Vera Vita da Cattolica, Mediobanca (+1,3%), mentre sono sulla parità Intesa (+0,05%) e Unicredit (-0,01%), pur con lo spread in calo sotto 112. Tra i farmaceutici ripresa per Recordati (+0,9%), piatta Diasorin (0,06%). (ANSA).