Atr: consegnata prima versione cargo, vola con FedEx

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - FedEx Express "ha preso in consegna il primo velivolo turboelica regionale cargo mai realizzato. La consegna - spiega una nota - è la prima nell'ambito di un ordine per 30 aeromobili, più 20 opzioni, sottoscritto da FedEx nel novembre 2017. Il velivolo giungerà all'aeroporto di Shannon e sarà operato da ASL Airlines Ireland" La fusoliera per la nuova versione cargo (con una capacità di carico di 75 metri cubi per nove tonnellate di carico utile) è stata appositamente progettata e realizzata da Leonardo, azionista italiano di Atr, presso il proprio sito produttivo di Pomigliano D'Arco (Napoli).

"Ogni produttore è orgoglioso quando sviluppa e consegna un nuovo velivolo, e considerato l'anno straordinariamente difficile che l'industria e il mondo intero hanno affrontato, la consegna a FedEx Express di questo primissimo ATR 72-600F è un momento emozionante e gratificante per tutto il nostro team"; commenta l'a.d. di Atr Stefano Bortoli: "I velivoli cargo svolgono un ruolo essenziale nell'interconnessione fra le economie di tutto il mondo, e le caratteristiche uniche del nostro velivolo, moderno e appositamente sviluppato, si tradurranno in ampi benefici operativi per le aziende che lo integreranno nelle proprie flotte. La collaborazione di FedEx con ATR è ben consolidata, da oltre 40 i nostri turboelica sono operativi nella loro flotta. Siamo orgogliosi di continuare questa collaborazione con un leader mondiale che ha scelto l'ATR 72-600F nell'ambito del piano di rinnovo della flotta" I due aeromobili sostituiti dai nuovi Atr saranno donati all'aeroporto di Madrid, dove verranno utilizzati per l'addestramento dei vigili del fuoco: rappresentano il 97° e il 98 ° velivolo che FedEx dona al termine della vita operativa. (ANSA).