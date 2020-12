Risparmio:First,mobilitarlo ma serve consulenza indipendente

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "E' necessario mobilitare il risparmio degli italiani per rimettere in moto l'economia reale.

Ma non riusciremo a centrare questo obiettivo senza riformare in profondità la relazione tra banche e clientela" e puntando su "un nuovo modello di consulenza": Questa la proposta del segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani lanciata oggi nel corso dell'evento "Il risparmio degli italiani per l'economia del Paese - un nuovo modello di consulenza", cui hanno partecipato il presidente dell'Arbitro per controversie finanziarie Gianpaolo Barbuzzi, il segretario confederale della Cisl Andrea Cuccello, gli economisti Alberto Berrini e Lucio Lamberti. Si tratta di un modello, ha spiegato Colombani "che amplia l'offerta di prodotti finanziari alla clientela ed elimina alla radice il problema delle commissioni dal momento che ad essere remunerato è il servizio. Perché gli intermediari adottino la consulenza indipendente è però necessario agire con la leva degli incentivi fiscali". "Condivido la proposta di First Cisl sulla consulenza finanziaria indipendente - ha dichiarato il presidente di Acf Barbuzzi - perché tutela maggiormente il risparmiatore, il cui atteggiamento è spesso rinunciatario, e può attenuare la conflittualità". (ANSA).