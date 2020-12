Commercio estero:Istat,export ottobre -1,3% mese, -8,4% anno

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - A ottobre l'Istat stima una diminuzione congiunturale per le esportazioni (-1,3%) e un aumento per le importazioni (+1,4%).

E' per la prima volta da maggio che si registra una flessione su base mensile dell'export ed è dovuta in particolare al calo delle vendite verso i mercati extra Ue (-2,3%), mentre quello verso l'area Ue è contenuto (-0,3%). Su base annua l'export torna a diminuire (-8,4%, da +1,1% a settembre); la flessione è dovuta alla contrazione delle vendite sia verso l'area extra Ue (-9,7%) sia verso quella Ue (-7,2%). L'import registra una flessione dell'8,2% (-6,5% a settembre), per il calo di acquisti dall'area extra Ue (-12,4%) e dall'area Ue (-5,1%). (ANSA).