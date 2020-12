Borsa: Milano inverte rotta spinta da Fca, Ftse Mib +0,31%

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Piazza Affari inverte rotta e, spinto da Fca e dalla sua galassia, il Ftse Mib guadagna lo 0,31 per cento. Il titolo Fca sale dell'1,45%, meglio ancora Cnh in rialzo del 2,2% mentre Ferrari guadagna lo 0,9 per cento.

Ben comprate anche le banche con Unicredit in rialzo dell'1,4%, Mediobanca dell'1,12%, Bpm dello 0,89%, Intesa dello 0,83 per cento. Cauto rialzo per Tim (+0,43%) che ha chiuso la partita in Brasile per l'acquisto degli asset di Oi. Riduce le perdite Pirelli (-2%) con ordini in vendita dopo il collocamento del bond convertibile da 500 milioni. Fuori dal listino principale qualche presa di profitto su Mediaset (-0,75%).

(ANSA).