Borsa: Milano cauta (+0,3%), bene industria e banche

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Cauta Piazza Affari (+0,3%) a metà pomeriggio, sostenuta da industria e banche, ma sotto il peso di farmaceutici e utility. In cima al listino principale Stm (+2,9%9 per i semiconduttori. In forma Cnh e per le auto Fca (+1,4%) con le prospettive di nuovi incentivi. Su Leonardo (+1,9%), Atlantia (+1,6%) e nel lusso Moncler (+1,7%). Tra le banche bene soprattutto Mediobanca (+2,5%), ma anche Unicredit (+1,4%) e Mps (+1,1%), più guardinga Intesa (+0,4%), mentre lo spread scende sotto 114.

Tra i titoli in rosso Amplifon (-2,3%) e Campari (-1,9%).

Soffre Pirelli (-1,8%), collocato un bond. Male i farmaceutici, con Diasorin (-0,7%) e Recordati (-1,7%), come il comparto in Europa. Deboli le utility, da A2a (-2,2%) a Snam (-1,2%) e Italgas (-0,9%). Giù Enel (-0,6%). Poco convinti i petroliferi, con Saipem (+0,1%), Tenaris sulla parità e Eni (-0,2%), nonostante il greggio in salita (wti +1%) a 47,4 dollari al barile. Qualche guadagno per Mediaset (+0,3%), con in calendario il consiglio di Agcom, che ha all'ordine del giorno, tra l'altro, l'avvio dell'istruttoria della vicenda Vivendi. (ANSA).