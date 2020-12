Borsa: Europa in rosso tranne Francoforte, male farmaceutici

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Sono in rosso, tranne Francoforte (+0,8%), le principali Borse europee, mentre prosegue positiva Wall Street, con i vari Paesi che oscillano tra le misure di contenimento dei contagi e le speranze nei vaccini. La Peggiore è Londra (-0,4%), seguita da Madrid (-0,2%) e Parigi (-0,07%).

Bene Milano (+0,6%), con lo spread in discesa verso 113. Piatto l'oro.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,16%. In perfetta forma le auto, a partire da Volkswagen (+8%), con la notizia di Lamborghini e Ducati che restano nel gruppo. Bene le banche, soprattutto Banco Santander e Caixa (+3%), Banco de Sabadell (+3,8%) e Bank of Ireland (+4,1%).

Eccezioni Barclays (-0,4%), Hsbc (-0,6%) e alcune banche svedesi, Swedbank (-4,8%9, Seb (-2,9%) e Danske (-2,7%), con un'inchiesta di autorità Usa, tra cui l'Fbi.

In ordine sparso i petroliferi, con guadagni per alcuni, come Neste Oyj (+1,5%), e perdite per altri, come Aker (-1,9%), col greggio in saita (wti +1,3%9 a 47,6 dollari al barile. Male tutti i farmaceutici, in particolare Sanofi (-2,5%) e AstraZeneca (-2,4%). (ANSA).