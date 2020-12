Borsa: Europa chiude in ordine sparso, giù Londra (-0,2%)

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Chiusura in ordine sparso per le principali Borse europee. La migliore è stata Francoforte (+1,06%) a 13.362 punti, seguita a distanza da Madrid (+0,14%) a 8.152 punti, mentre è rimasta piatta Parigi( +0,04%) a 5.530 punti ed è andata in rosso Londra (-0,28%) a 6.513 punti.

