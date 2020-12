Borsa: Europa cauta, future Wall Street in rialzo

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Borse europee caute a metà giornata con lo sguardo rivolto, da una parte, alle trattative tra Londra e Bruxelles post-Brexit e, dall'altro, alle decisioni della Fed sui tassi domani. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna un marginale 0,15% con i farmaceutici sotto vendita mentre si guarda ai vaccini per il covid e alla loro efficacia. Tra le singole Piazze Londra si muove sulla parità, Parigi guadagna lo 0,43%, Francoforte lo 0,69% mentre Milano segna un +0,17% con il Ftse Mib a 21.795 punti. I future su Wall Street sono positivi A Piazza Affari da registrare l'evidenza di Cnh (+2,32%), Mediobanca (+2,3%). Bene anche Atlantia (+1,45%), Leonardo (+1,4%), Mps (+1,56%). Vendite su Pirelli (-3,2%) dopo il buon passo della vigilia e il collocamento del bond convertibile da 500 milioni. Il petrolio è in lieve recupero con il Wti sui 47 dollari al barile mentre il greggio è sopra i 50 dollari al barile. Sul fronte dei cambi l'euro resta stabile a 1,2161 sul dollaro. Anche lo spread tra btp e bund è poco mosso e resta in area 115 punti base. (ANSA).