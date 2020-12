Borsa: Europa a più velocità con avvio positivo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Restano in ordine sparso le principali Borse europee con l'apertura in rialzo di Wall Street, mentre negli Usa sale la produzione industriale a novembre e il rapporto favorevole della Fda sul vaccino di Moderna. Sullo sfondo il nodo Brexit ancora irrisolto. La migliore è Francoforte (+0,9%), seguita da Parigi (+0,3%), Madrid (-0,2%) e Londra (-0,4%). Bene Milano (+0,5%), con lo spread sceso a 114.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,1%. Pesa il comparto salute, coi farmaceutici in perdita, a partire da Hikma e AstraZeneca (-2,1%) a Novartis (-1,8%), fa eccezione Bayer (+0,5%). Petroliferi indecisi, con rialzi per alcuni, come Neste Oyj (+1,4%) e Royal Dutch (+0,7%), e ribassi per altri, come Aker (-1,9%) e Polski Koncern (-1,6%), col greggio in salita (wti +0,5%) a 47,2 dollari al barile. Bene la maggioranza delle banche, da Banco de Sabadell (+3,4%) a Bank of Ireland (+3,6%), male le svedesi Swedbank (-6,8%), Seb (-4,9%) e Danske (-2,8%), con un'inchiesta di autorità Usa, tra cui l'Fbi.

Guadagno forte per le auto, in particolare Volkswagen (+7,1%), con la notizia di Lamborghini e Ducati che restano nel gruppo. Nell'informatica positivi soprattutto ams (+3,7%) e Stm (+2,5%). (ANSA).