Borsa: bene Milano (+0,4%) con banche e auto, giù Pirelli

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Positiva Piazza Affari (+0,4%), tra l'ottimismo dei vaccini in arrivo e le prospettive di nuove restrizioni per contenere il contagio da Covid 19 durante le festività di fine anno. Bene le banche, da Unicredit (+1,6%) a Intesa e Banco Bpm (+0,6%), Bper (+0,5%) e Fineco (+0,3%), con lo spread in calo verso 114 punti. Sale Mps (+1,2%) con in ballo la vicenda della fusione. In forte rialzo Mediobanca (+3,2%).

Bene le auto con Fca (+1,6%) con le prospettive di nuovi incentivi nel 2021, e salgono anche Ferrari (+1,1%) e Cnh (+2,8%).

Nell'industria in forma Leonardo (+2,1%), Stm (+1,9%) e Atlantia (+1,6%). Per il lusso guadagna MOncler (+1,2%). Su Tim (+0,7%), che in Brasile si aggiudica Oi. Petroliferi in salita, da Tenaris (+0,6%) a Saipem (+0,3%) e Eni (+0,1%), con il greggio in crescita (wti +1%) a 47, 5 dollari al barile).

Patisce Pirelli (-2,1%). Bene Mediaset (+0,6%), nel giorno del consiglio di Agcom, che ha all'ordine del giorno, tra l'altro, l'avvio dell'istruttoria della vicenda Vivendi.

Farmaceutici in rosso, da Recordati (-1,7%) a Diasorin (-0,8%). Negativi Amplifon (-1,8%), Campari (-1,7%), A2a (-1,6%) e Enel (-0,9%). (ANSA).