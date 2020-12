Adriano Olivetti e la 'Lettera 22' in francobollo

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Adriano Olivetti e la mitica macchina da scrivere ''Lettera 22'' sono stati celebrati oggi con due francobolli italiani, validi per la posta ordinaria.

Non e' la prima volta che la famosa macchina da scrivere portatile compare su un francobollo italiano: apparve infatti nel francobollo emesso nel 2009 per ricordare Indro Montanelli.

Alla storia del gruppo Olivetti sono gia' stati dedicati in passato due francobolli: nel 1986 e nel 2008.

Questa volta il motivo della commemorazione riguarda i 70 anni dall'avvio della produzione della ''Lettera 22'' (tra il 1950 ed il 1963 ne vennero fabbricati ben due milioni di esemplari): il francobollo emesso oggi riproduce un manifesto pubblicitario realizzato nel 1953 dal designer statunitense Paul Rand.

Il secondo francobollo (illustrato con un ritratto fotografico di Adriano Olivetti) commemora i 60 anni dalla morte dell'imprenditore, intellettuale e politico (fondo' il Movimento di Comunita'): come si legge nel bollettino illustrativo firmato da Beniamino de' Liguori Carino, Segretario generale della Fondazione Adriano Olivetti, ''la morte improvvisa nel febbraio 1960 interruppe una vita straordinaria e tutta rivolta al futuro, all'idea di una comunità tecnologicamente avanzata, solidale, partecipe e giusta''. (ANSA)