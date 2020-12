Trasporti: Starace, presto camion elettrici, non a idrogeno

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "C'è chi ancora dice che i camion saranno a idrogeno, purtroppo non sarà così. È ormai evidente che, se anche il trasporto pubblico urbano è conveniente elettrificarlo, anche il trasporto su gomma a lunga distanza sarà elettrificato più velocemente di quanto si pensa". Lo afferma l'amministratore delegato di Enel Francesco Starace, all'evento #Sios20 It's all about digital di StartupItalia.

Starace osserva che "il trasporto su gomma è in transizione violenta sull'elettrificazione. I progressi - dice - sono ovvi.

La complessità industriale dietro è importante, ma è stata affrontata dalle grandi case automobilistiche ed è chiaro che il futuro del trasporto è elettrico. Lo è a livello privato. È chiaro che lo è anche a livello di trasporto pesante". (ANSA).