Innovazione: Pisano, incentiviamo le sperimentazioni

"Quando ci sono grandi innovazioni, queste scoperte non si limitano ad aggiungere una novità all'esistente ma lo plasmano, gli danno una nuova forma, contenuti nuovi, che esigono nuovi pensieri e nuove forme organizzative della società e anche nuove forme di governo". Lo afferma la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, all'evento #Sios20 It's all about digital di StartupItalia, spiegando che di fronte alla tensione della società che "da un lato difende se stessa, dall'altro è affascinata dall'innovazione" il governo ha deciso di "provare a incentivare l'innovazione".

La ministra cita la "regolamentazione agile", in particolare, per le sperimentazioni delle innovazioni di frontiera, e le misure per portare le startup all'interno della pubblica amministrazione. Poi parla dell'importanza "dell'educazione e della formazione tecnologica" fin dall'infanzia.

"Bisogna iniziare a costruire percorsi di crescita - dice Pisano - fin dai primi anni delle elementari affinché i nostri ragazzi imparino il linguaggio delle macchine e dei computer, altrimenti resteremo sempre nelle mani di qualcuno che questo linguaggio lo sa parlare molto meglio di noi e ci faremo coinvolgere in delle scelte che non sono scelte consapevoli".

