Immobiliare: Borgosesia, aumento di capitale da 4,3 milioni

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Il gruppo Borgosesia conclude le prime due operazioni di aumento di capitale realizzate da Bgs Club Spac, per un controvalore complessivo di 4,3 milioni di euro. Le risorse raccolte, rispettivamente per un valore di 2 e 2,3 milioni, sono state destinate alla sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati da due veicoli di investimento controllati dal Gruppo Borgosesia - Green Villas e Doria - e finalizzati al supporto dei relativi progetti immobiliari di Gardone Riviera (Lago di Garda) e Roma Eur. La gestione di questi investimenti, in forza di specifici contratti di management, sarà affidata al gruppo Borgosesia che, peraltro, ha sottoscritto parte delle azioni emesse dalla Spac per un importo complessivo di 1,6 milioni.

Bgs Club Spac ha deliberato di sottoporre ai propri azionisti un ulteriore aumento di capitale per un controvalore complessivo di 4,7 milioni, in vista del perfezionamento di nuove acquisizioni. (ANSA).