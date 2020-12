Borsa: Milano positiva con Azimut e Pirelli, giù Atlantia

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Seduta positiva a Piazza Affari (Ftse Mib +0,27% a 21.759 punti) con l'evidenza di Azimut (+2,53%) seguita da Interpump ((+2,09%). Maglia nera Atlantia (-6,24%) mentre a Borsa chiusa è stato comunicato che il cda approvato il progetto di scissione e ha convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti per il prossimo 15 gennaio.

Bene invece Pirelli (+1,84%) che in serata ha annunciato l'avvio del collocamento rivolto a investitori istituzionali di un bond convertibile da 500 milioni con scadenza 2025 per ottimizzare il profilo del debito. Bene poi Fca (+1,3%),con il settore europeo positivo e con l'avvicinarsi della fusione con Psa. Rialzo per Ferrari (+1,2%), in attesa che sia designato il nuovo amministratore delegato. Tra i bancari vendite su Unicredit con lo sguardo sempre rivolto sulla nomina del nuovo a.d. Negativa poi Mps (-1,18%) mentre si attende il cda di giovedì che approverà una proposta di piano strategico con "taluni scenari di fabbisogno patrimoniale. (ANSA).