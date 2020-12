Borsa: Europa resta positiva con Wall Street, Milano +0,66%

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Milano e le borse europee si confermano in rialzo con l'andamento positivo di Wall Street mentre negli Usa è partita la campagna vaccinale col vaccino della Pfizer e si confida in una intesa sulle nuove misure per il rilancio dell'economia. Mentre Londra resta al palo (-0,07%%) con la sterlina rafforzata dall'ottimismo sull'esito dei negoziati per un accordo sul commercio con la Ue, fa meglio Francoforte (+1,03%), malgrado il lockdown deciso nel paese per le feste natalizie, seguita da Parigi (+0,77%) e Milano (+0,66%). A Piazza Affari continua a pesare Atlantia (-4,82%) in attesa di un Cda considerato non risolutivo per chiudere la questione Aspi, seguita da Stm (-1%). Bene invece finanziari e industriali fra i quali spiccano Azimut (+299%) e Pirelli (+2,22%). Tra i titoli minori continuano le scommesse di Mediaset (+4,32%) nella diatriba in corso a tutti i livelli con Vivendi in attesa stasera del consiglio dell'Agcom, pronta a intervenire sulla scia della norma salva Mediaset a Madrid Mediaset Espana +1,33%) mentre mercoled' tocca al Tar pronunciarsi sullo scongelamento della quota dei francesi eccedente il 10% del Biscione. (ANSA).