Borsa: Europa in rialzo su attese Brexit

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Le discussioni tra il Regno Unito e l'Europa proseguono e le Borse lo leggono come un segnale positivo alla ricerca di un accordo per la Brexit. Aprono così in rialzo i listini con Londra che guadagna in avvio lo 0,13% a 6.538 punti, Francoforte lo 0,84% a 13.227 punti, Parigi lo 0,8% a 5.551 punti e MAdrid l'1,48% a 8179 punti. (ANSA).