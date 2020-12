Borsa: Europa chiude positiva, Francoforte +0,83%

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Le Borse europee chiudono in gran parte positive con l'eccezione di Londra che cede lo 0,26% con il Ftse 100 a 6.529 punti mentre proseguono le trattative con Bruxelles per evitare il no deal. Parigi sale dello 0,37% con il Cac-40 a 5.527 punti Francoforte guadagna lo 0,83% con il Dax a 13.223 punti. (ANSA).