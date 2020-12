Intesa:rafforzato supporto a clienti contro frodi online

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Con la pandemia e la spinta verso la digitalizzazione sono contestualmente aumentati gli attacchi cyber e i tentativi di frode. Intesa Sanpaolo ha deciso di incrementare gli sforzi per supportare i clienti.

Intesa Sanpaolo ha creato l'Area It-Digital-Innovation per essere "leader in Europa nei servizi finanziari digitali, una scelta che si sta dimostrando corretta, anche alla luce dell'emergenza Covid", afferma Massimo Proverbio, responsabile dell'Area chief It, digital and innovation officer. Nell'area digital è stata costituita una apposita squadra dedicata alla cybersecurity . La struttura che "abbiamo creato - conclude Proverbio - prevede, previene e risponde 24 ore al giorno, sette giorni su sette. La sicurezza è un pilastro fondamentale della digitalizzazione per avere la certezza di muoversi e operare in un ambiente protetto".

Nel gruppo le risorse impegnate nelle tematiche di Cybersecurity sono circa 350 a livello globale. Le persone operano in ambiti che spaziano dal presidio delle attività di controllo, fino ai servizi di cybersecurity e antifrode.

Relativamente agli investimenti che Intesa Sanpaolo continua ad affrontare nel campo della cybersecurity, è stato sviluppato un piano dedicato - allineato a quello industriale 2018-2021 - all'interno dei circa 2.8 miliardi di euro stanziati per gli investimenti dedicati alla trasformazione digitale del gruppo.

(ANSA).