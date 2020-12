Covid:ricerca,7% italiani ha chiesto moratoria,44% per mutuo

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Il 7% degli italiani che hanno subito un calo del reddito familiare in seguito al Covid ha contrattato una moratoria (contro il 9% della media europea) cogliendo quindi l'opportunità che alcune istituzioni finanziarie offrono permettendo ai consumatori, in seguito ad un accordo, di posporre i pagamenti. E' quanto emerge dall'European consumer payment report di Intrum, il principale operatore europeo nei credit services.

Tra coloro che hanno fatto ricorso alla moratoria il 44 (41% in Europa) ha sospeso il pagamento delle rate del mutuo casa, il 35% ha sospeso i pagamenti delle bollette delle utilities (acqua, elettricità, gas).

Dalla ricerca emerge anche che il risparmio continua ad essere alto, e le donne sono quelle che risparmiano di più.

L'83% del campione sostiene di poter risparmiare ogni mese e nel 2019 il dato era pari al 84%. La media europea del 2020 è pari al 76%. Il 58% degli italiani, comunque, non è soddisfatto della quota di denaro che riesce a mettere da parte ogni mese, nel 2019 il dato era pari al 53%. Sono le donne comunque quelle più oculate: una percentuale pari al 86% risparmia, in proporzioni variabili, ogni mese mentre la quota di risparmio attribuibile agli uomini è pari al 79% . (ANSA).