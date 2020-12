AstraZeneca acquisisce Alexion per 39 miliardi dollari

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - AstraZeneca, protagonista con l'Università di Oxford nella produzione di uno dei vaccini contro il coronavirus, ha acquisito Alexion Pharmaceuticals. Lo rende noto AstraZeneca specificando che il corrispettivo per l'operazione è pari a 39 miliardi di dollari. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato all'unanimità l'acquisizione.

Subordinatamente al ricevimento delle autorizzazioni regolamentari e all'approvazione degli azionisti delle società, si prevede che l'acquisizione si concluderà nel terzo trimestre del 2021. L'acquisizione di Alexion da parte di AstraZeneca porterà ad un aumento della crescita dei ricavi, del margine operativo e della generazione di flussi di cassa.

"Alexion si è affermata come leader nel campo della biologia complementare, portando benefici che cambiano la vita ai pazienti affetti da malattie rare", afferma Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca.

Per quasi 30 anni Alexion ha "lavorato per sviluppare e fornire medicinali innovativi ai pazienti di tutto il mondo con malattie rare e devastanti", afferma Ludwig Hantson, ceo di Alexion. (ANSA).