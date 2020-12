Tempa Rossa: Total, da domani messa in esercizio definitiva

(ANSA) - POTENZA, 11 DIC - L'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero per lo Sviluppo economico (Unmig), lo scorso 9 dicembre, "ha rilasciato l'autorizzazione per la messa in esercizio definitiva degli impianti del Centro Olio Tempa Rossa" della Total, in Basilicata, "a far data dal 12 dicembre, senza soluzione di continuità con le prove funzionali in atto con idrocarburi provenienti dai sei pozzi della 'Concessione Gorgoglione' tramite le condotte interrate di collegamento dei pozzi al Centro Olio".

Lo ha reso noto la compagnia petrolifera, specificando che "analoghe autorizzazioni per ciascuno dei pozzi sono state rilasciate da Unmig" ieri, 10 dicembre, e che oggi "conseguentemente all'autorizzazione dell'Unmig, la Regione Basilicata ha notificato la propria presa d'atto". (ANSA).