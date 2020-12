Petrolio: Brent sopra soglia 50 dollari al barile

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Continua a salire il prezzo del petrolio, con il prezzo del Wti (West Texas Intermediate, un tipo di petrolio prodotto in Texas e utilizzato come benchmark sul mercato dei futures a New York) scambiato a 47,20 dollari al barile e quello del Brent (scambiato a Londra sull'InterContinental Exchange) a 50,64 dollari. "È probabile che il rally continui a breve termine poiché i vaccini hanno rimosso l'incertezza dal mercato", ha detto Kwangrae Kim, analista di materie prime presso Samsung Futures a Seoul.

