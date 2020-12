Manovra: accordo vicino su auto, non ancora su superbonus

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Al via la commissione Bilancio della Camera che ha all'esame la manovra. Oggi, al momento, non sono previste votazioni sugli emendamenti. La maggioranza nel corso della giornata tornerà a riunirsi per fare il punto sulle modifiche: le proposte considerate prioritarie dai gruppi, i cosiddetti "segnalati", sono circa 900 ma su molti mancano ancora molti pareri da parte del governo.

Ieri sera al termine di una serie di incontri che sono andati avanti tutto il giorno, la maggioranza avrebbe deciso di prorogare gli incentivi auto sia per l'acquisto di auto elettriche e ibride sia per quello di auto a benzina e diesel di ultima generazione: per finanziare la misura sarebbero necessari fra i 400 e i 500 milioni. Ancora non si sarebbe trovato l'accordo invece per la proroga al 2022 del superbonus. (ANSA).