Innovazione: confronto sul futuro a #SIOS20

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Le donne e gli uomini dell'innovazione, della ricerca e dell'economia si confrontano sul palco di #SIOS20, l'evento organizzato da StartupItalia in collaborazione con Università Bocconi di Milano, B4i - Bocconi for innovation, piattaforma di pre-accelerazione, accelerazione e sviluppo interno alle aziende, e il partner Nana Bianca. Ricca l'agenda degli speaker che racconteranno la loro visione riguardo al tema It's All About Digital, durante la giornata di lavori trasmessa in streaming sul sito dedicato, sui social di StartupItalia e su ANSA.it. lunedì 14 dicembre.

In apertura, alle 9.15, interverrà la ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano e alle ore 18.10, l'Onorevole Alessandra Todde, Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, affronterà il ruolo delle startup nell'economia nazionale.

Nel corso della giornata ascolteremo anche il pensiero di molte altre donne del mondo della formazione e della ricerca come Paola Dubini, Associate Professor of Management & Entrepreneurship Università Bocconi; l'astrofisica Patrizia Caraveo, Dirigente di Ricerca all'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Sul palco si alterneranno protagonisti dell'imprenditoria e dell'economia, tra i quali Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass; Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, Carlo Mannoni, General Manager di Fondazione Sardegna; i due Co-CEO Commercial Banking Italy di UniCredit, Remo Taricani e Andrea Casini; Dario Giudici, Presidente e Amministratore Delegato di MAMACROWD; Stefano De Alessandri, Amministratore Delegato di ANSA. (ANSA).