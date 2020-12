Export: Vicenza, solo Milano davanti per vendite all'estero

(ANSA) - VENEZIA, 11 DIC - Vicenza è la capitale dell'export del Nordest. Le vendite all'estero, 18,5 mld in valore nel 2019, sono la forza trainane delle sue aziende, soprattutto Pmi attive in settori di nicchia e collegate alle catene globali del valore. E' seconda solo a Milano nella classifica delle province esportatrici italiane, prima per export-pro capite. Nei primi sei mesi 2020 ha realizzato esportazioni per 7,8 miliardi di euro in valore (Milano 19,1 mld); dietro alla provincia berica vi sono aree industriali come Torino (7,4 mld (Brescia (6,9), Bologna (6,8), Treviso (5,5) e Verona (5,1). Sono i numeri illustrati oggi nel corso del forum 'ANSA Incontra' con Confindustria Viicenza.

Sul rischio di un 'no deal' per la Brexit "in due anni si è fatto poco o niente. Ci preoccupa ma ci stiamo preparando" ha detto il vice presidente degli industriali berici Remo Pedon,.

